РИАМО - 28 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подведет итоги февраля в эфире телеканала «360» в четверг, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области в Instagram.

«Вопросы можно задать с помощью хэштега #вопросгубернатору в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, VK и «Одноклассники», - говорится в сообщении.

Ранее, 29 января, губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям, которое получило название «Новая пятилетка». Глава региона обозначил основные задачи в развитии Подмосковья на ближайшие пять лет – это экология, экономика, здравоохранение, строительство дорог и детсадов, решение проблем дольщиков – и рассказал о способах их решения.