РИАМО - 28 фев. В Подмосковье в четверг пройдет конференция по поддержке и взаимодействию социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Двадцать восьмого февраля 2019 года в доме правительства Московской области состоится конференция «Социально ориентированные некоммерческие организации: Поддержка и взаимодействие. Опыт и проблемы», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия планируется обсудить основные меры поддержки СО НКО в Московской области, формирование перечня основных проблем развития СО НКО и возможных направлений их решения.

«На территории Подмосковья осуществляют свою деятельность почти 5 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций с общей численностью работников 24 тысячи человек. В прошлом году правительством региона предоставлена финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям по различным направлениям в объеме свыше 2 миллиардов рублей», – сказала министр социального развития Ирина Фаевская.

Она уточнила, что, по оценке Минэкономразвития России, по объему финансирования Московская область входит в пятерку регионов-лидеров по передаче услуг СО НКО в сфере соцзащиты.