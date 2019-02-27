РИАМО - 27 фев. В Ленинском районе Подмосковья возводят детский сад на 225 мест, работы планируют завершить во втором квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

«Детский сад рассчитан на 225 мест. Проектом предусмотрены групповые ячейки с игровыми и спальнями, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, вспомогательные помещения. Площадь объекта составит 4114 квадратных метров», – говорится в сообщении.

На прилегающей территории будут установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы. Также предусмотрено обустройство тротуаров, мест для отдыха и озеленение. Застройщиком дошкольного образовательного учреждения является ООО «Лотан». Плановое завершение строительства – второй квартал 2019 года.

«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Инспекторы Главгосстройнадзора региона совместно с сотрудниками ГБУ «Мособлстройцнил» завершили проверку строительства дошкольного образовательного учреждения, расположенного в деревне Дрожжино Ленинского района. Специалистами проведены обследования стен и пола здания. По результатам проверки в Главгосстройнадзор будут переданы официальные заключения по проведенным исследованиям.