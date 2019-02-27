РИАМО - 27 фев. На портале «Активный гражданин» москвичи могут проголосовать за размещение новых фестивальных площадок в округах города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Городские фестивали цикла «Московские сезоны» пользуются огромным успехом. Этой зимой впервые провели «Путешествие в Рождество» в округах, и жители говорили, что это очень удобно. Не все могут доехать в центр. Так появилась идея сделать постоянные фестивальные площадки в ряде районов», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что сначала власти города хотят услышать мнение местных жителей.

«Сейчас на портале «Активный гражданин» идут голосования по размещению фестивальных площадок в Крюкове, у станций метро «Молодежная» и «Петровско-Разумовская», – уточнил мэр.

Голосовать могут только жители близлежащих районов.