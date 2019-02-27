РИАМО - 27 фев. В подмосковной Шатуре в поселке Туголесский Бор на улице Октябрьская начато возведение четырехэтажного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Все квартиры новостройки предусмотрены под переселение граждан из ветхого аварийного жилья городского округа. <…> Дом площадью 2892 квадратных метра рассчитан на 60 квартир с отделкой, среди которых 28 однокомнатных, 23 двухкомнатных, девять трехкомнатных», – говорится в сообщении.

Кроме того, в проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории будут проведены все необходимые работы по благоустройству территории и устройству детской площадки с игровым оборудованием.

Застройщиком объекта выступает ООО «СтройГрад». Завершить строительство дома планируется до конца 2019 года.