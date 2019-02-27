РИАМО - 27 фев. Администрация Ленинского района Подмосковья всегда старается быть открытой для общественности, работа властей муниципалитета направлена на изменения в социальной сфере, сообщил глава района Валерий Венцаль.



В городском поселении Видное состоялся традиционный отчет главы Ленинского района, на котором были озвучены итоги прошлого года и планы на 2019 год. На нем присутствовали более 20 администраторов групп в социальных сетях и блогеров.



«Встречи с жителями, приемы граждан, деятельность общественных приемных и организаций, обращения на мою личную почту и в соцсети, на портал «Добродел» – все это позволяет чувствовать пульс, настроение людей и своевременно корректировать наши действия», - сказал Венцаль.



Он добавил, что местные власти должны обеспечить широкие и равные возможности для самореализации, воплощения в жизнь не только предпринимательских инициатив. Венцаль подчеркнул, что территория представляет ценность для жителей в том случае, если они могут реализовать свой потенциал, чувствовать комфорт в жизни и всесторонне развиваться.