РИАМО - 27 фев. В Ленинском районе Московской области для расширения выездов из плотно населенных микрорайонов реконструируют Старое Каширское шоссе и построят выезд из 6-го микрорайона, сообщил глава района Валерий Венцаль.



В городском поселении Видное состоялся традиционный отчет главы Ленинского района, на котором были озвучены итоги прошлого года и планы на 2019 год.



«Из неотложных мер – строительство и расширение выездов из плотно населенных микрорайонов. С этой целью будет реконструировано Старое Каширское шоссе и построен выезд из 6-го микрорайона. Как мы знаем, это один из плотно населенных микрорайонов Видного. Поэтому проект напрямую касается жизни большого числа жителей нашего города», - сказал Венцаль.



Он добавил, что еще одним важным проектом является реконструкция кругового движения на пересечении улиц Советская и Школьная. Проект предусматривает расширение дороги до четырех полос движения, позволяющих развести потоки транспортных средств.



Также в сентябре приступят к строительству выезда из микрорайона Зеленые аллеи. По проекту, появится дорога протяженностью почти два километра, связывающая город и трассу М-4 на примыкании с МКАД. Еще один важный проект – организация выезда из поселка Развилка.