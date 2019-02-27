РИАМО - 27 фев. На конкурсе «Росглавпиво – главное пиво России» подмосковное пиво получило наивысшую оценку жюри, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Подмосковное пиво, выпускаемое ООО «СВОИ» Rewort Brewery из Сергиева Посада, признано лучшим на конкурсе «Росглавпиво – главное пиво России». Международное экспертное жюри отметило отличное качество нескольких образцов по номинациям и присудило предприятию четыре золотых награды», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Церемония награждения состоялась в рамках выставки индустрии напитков BevialeMoscow-2019.

«Росглавпиво» – главное пиво России – это совместный проект Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции и Союза независимых пивоваров Германии, организатора всемирно известного и крупнейшего в мире конкурса European Beer Star «Пиво – звезда Европы».

Проводится конкурс при поддержке министерств сельского хозяйства Российской Федерации и Чешской Республики, а также министерства продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германии.

«Хочу отметить высокую значимость конкурса. Эти награды присуждены на крупнейшем отраслевом мероприятии в системе агропромышленного комплекса России. В конкурсе участвовали более 300 образцов пивоваренной продукции от порядка 90 российских и зарубежных компаний пивоваренного бизнеса. И оценивали их более 100 профессионалов международного экспертного жюри», – подчеркнул Разин.

Крафтовая пивоварня ООО «СВОИ» Rewort Brewery появилась в подмосковном Сергиевом Посаде в 2016 году. Первая продукция пивоварни увидела свет уже в следующем году. Предприятие выпускает более 10 видов пива, а также безалкогольные напитки.

«Подобный результат достигнут благодаря внедрению на предприятии современного оборудования, и как следствие, улучшению качества выпускаемой продукции», – отметил Разин.