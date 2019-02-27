РИАМО - 27 фев. Совместная работа Налоговой службы Московской области и Мособлдумы способствует реализации майских указов президента РФ, основные показатели деятельности управления ФНС России в 2018 году свидетельствуют о большой проделанной работе, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в среду принял участие в заседании коллегии УФНС России по Московской области. Результаты 2018 года представила руководитель УФНС России по Подмосковью Екатерина Макарова.

«Так, за 2018 год наблюдается рост поступлений по основным видам налогов: от НДФЛ на 13,7% по сравнению с 2017 годом (239 миллиардов рублей); от имущественных налогов – на 2,7% (96,9 миллиарда рублей); на 6,5% выросло количество поступлений от налогов на прибыль организаций (168,2 миллиарда рублей)», – говорится в сообщении.

По словам Брынцалова, основные показатели деятельности управления в 2018 году свидетельствуют о большой проделанной работе.

«Очевидно, что налоговая служба успешно справляется с выполнением стоящих перед ней задач, постоянно совершенствуя работу всех подразделений и применяя новые подходы в организации различных направлений деятельности», – прокомментировал Брынцалов.

Число проверок за 2018 год снизилось на 40,4% и составило 842. По новому порядку применения контрольно-кассовой техники в Подмосковье зарегистрировано 160 тысяч единиц ККТ.

«Это напрямую отвечает задачам, поставленным перед нами президентом. Прежде всего, это снижение нагрузки на бизнес. В своем последнем послании Владимир Путин предложил уйти от ненужных проверок. Мы видим итоги работы – такими темпами в сотрудничестве с Мособлдумой получится выполнить это поручение», – считает Брынцалов.

По данным Макаровой, по Московской области на 22 февраля 2019 года зарегистрировано 7,4 тысячи самозанятых по новой системе налогообложения.

Московская область включена в число пилотных регионов, в которых с 1 января 2019 года действует специальный налоговый режим для самозанятых граждан.

«Нам одними из первых предстоит отрабатывать новые технологии работы», – уточнил председатель регионального парламента.