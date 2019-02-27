РИАМО - 27 фев. Новые предложения по корректировке расписания транспорта в Подмосковье, по введению дополнительных рейсов, замене транспортных средств готовят рабочие группы по транспорту в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и развития дорожной инфраструктуры Московской области.

В 64 муниципальных образованиях Подмосковья созданы рабочие группы по транспорту. Их задачей является подготовка предложений по улучшению транспортного обслуживания, по организации новых маршрутов, в том числе льготных, и изменению параметров обслуживания существующих. В состав рабочих групп вошли специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, администраций муниципалитетов, инициативные группы жителей.

«Сейчас в области порядка 30 администраций муниципальных образований активно и регулярно ведут работу, заседания рабочих групп проводятся несколько раз в неделю. Одними из главных предложений является корректировка расписания, введение дополнительных рейсов и замена класса транспортных средств. К 1 марта все предложения рабочих групп и администраций должны быть направлены в областной Минтранс», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, именно предложения рабочей группы станут основой мероприятий по улучшению транспортной ситуации в регионе.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева во всех муниципальных образованиях Московской области должны быть созданы рабочие группы по транспорту. <…> Главам муниципалитетов необходимо активнее принимать участие в работе групп по транспорту, работать с населением», – уточнил Гержик.

При участии глав группы работают в городских округах Клин, Шатура, Красногорск, Мытищи, Долгопрудный, Химки, а также в Волоколамском и Ленинском районах.

Кроме того, в социальных сетях администраций созданы опросы для учета мнения жителей.

В этом году одной из основных задач в Минтрансе области называют соблюдение расписания до 95% всеми перевозчиками. Кроме того, запланировано открыть и перевести в регулируемый тариф еще порядка 100 маршрутов, а также увеличить транспортную работу на востребованных маршрутах.