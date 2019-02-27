РИАМО - 27 фев. Жители Московской области могут внести вклад в повышение уровня безопасности региона и борьбу с преступностью, выразив свое мнение на интернет-портале «Добродел», там открыто голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности области.

«С 26 февраля на портале открыто голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!», благодаря которому каждый гражданин может рассказать о местах, которые считает небезопасными, предложить свой вариант решения проблемы, а также проголосовать за варианты, предложенные другими жителями», — говорится в сообщении.

Голосование проводится с целью сбора предложений по мероприятиям, направленным на повышение уровня безопасности в Подмосковье.

Впервые такое голосование стартовало в июне прошлого года – граждане выбирали на карте Московской области места в районе проживания, где необходимо в первую очередь принять меры для обеспечения безопасности. Среди таких мест - улицы, подъезды, дворы, детские площадки, где необходимо установить дополнительное освещение, видеонаблюдение, системы экстренной связи с полицией и другое.

В результате были отмечены 1253 места на карте области, где в первую очередь необходимо принять меры для обеспечения безопасности, наиболее активно тогда голосовали граждане из Люберец, Балашихи, Подольска, Красногорска и Мытищ.

«В Главном управлении региональной безопасности Московской области провели анализ отмеченных гражданами проблемных участков и определили основные категории этих мест. Так, было сформировано более 100 дорожных карт, в рамках которых проведена работа по установке камер видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова «гражданин – полиция», по освещению улиц, открытию участковых пунктов полиции, привлечению к охране общественного порядка народных дружинников», — добавляется в сообщении.

Результаты нового голосования, которое будет длиться 31 день, учтут при разработке дорожных карт по ликвидации очагов преступлений, а также при составлении рейтинга безопасности муниципальных образований.

Кроме того, 26 февраля на портале «Добродел также стартовал опрос месяца «Уровень безопасности в Московской области».

В январе 2019 года губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям Подмосковья отметил успехи области в части обеспечения безопасности жителей. При этом глава региона добавил, что также есть к чему стремиться.