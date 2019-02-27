РИАМО - 27 фев. В Ленинском районе Московской области построят новые канализационные насосные станции и магистральные коллекторы для переключения стоков, уже через год проблема очистных сооружений потеряет свою актуальность, сообщил глава района Валерий Венцаль.

В городском поселении Видное состоялся традиционный отчет главы Ленинского района, на котором были озвучены итоги прошлого года и планы на 2019 год.

«Мы должны построить новые канализационные насосные станции и магистральные коллекторы для переключения стоков, и уже через год тема локальных очистных сооружений должна потерять свою актуальность», - сказал Венцаль.

Он добавил, что район уверенно движется к решению проблемы с очистными сооружениями в двух больших микрорайонах. В 2017 году коммуникации были приняты в муниципальную собственность. Благодаря этому начала решаться проблема, которая несколько лет беспокоила людей в новых микрорайонах Завидное и Купелинка.

В конце декабря были завершены работы по прокладке напорного канализационного коллектора от микрорайона Купелинка до главной КНС города Видное. Сейчас ожидается положительное заключение Мособлэкспертизы на проект станции. Планируемый срок переподключения жилых микрорайонов - третий квартал 2019 года.