РИАМО - 27 фев. На площадке ГКУ МО «Региональный центр торгов» состоялись публичные торги по продаже земельного участка сельхозназначения в Раменском районе, изъятого по решению суда в связи с неиспользованием, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Новым хозяином 25 гектаров возле деревни Фенино в сельском поселении Гжельское Раменского района стал А.М. Хулугуров. Предыдущий собственник, ООО «Гжель-Инвест», не использовал землю в течение 20 лет. Решением Арбитражного суда Московской области участок был изъят и выставлен на торги», – сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

По его словам, вырученные деньги будут переданы бывшему собственнику, а участок получит нового владельца, который сможет использовать землю по назначению.

За право собственности на участок боролись два участника. Цена продажи была превышена на 31 тысячу рублей и составила 545 тысяч рублей.