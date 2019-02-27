РИАМО - 27 фев. В ближайшие пять лет в Ленинском районе Московской области построят пять детских садов и три школы, все они будут возведены за счет внебюджетных средств, сообщил глава района Валерий Венцаль.

В городском поселении Видное состоялся традиционный отчет главы Ленинского района, на котором были озвучены итоги прошлого года и планы на 2019 год.

«В сентябре откроет двери школа на 1375 мест в Боброве – на сегодняшний день это самое большое образовательное учреждение в районе. В настоящее время идет строительство детских садов в Дрожжине, Боброве, Мисайлове, Тарычеве и микрорайоне Купелинка. Также строим школы в Мисайлове на 1,1 тысячи мест и Дрожжине на 550 мест», - сказал Венцаль.

Он добавил, что ежегодно из школ Ленинского района выпускается более 1,5 тысяч учеников девятых и 11-х классов. В 2018 году 55 выпускников из 16 школ награждены медалью «За особые успехи в учении».

На сегодняшний день приоритет в школьном образовании - переход на односменный режим обучения. В 2016 году в две смены обучалось порядка 13% школьников, в 2017 году – около 2%, в 2018 году – всего 1,5%.