РИАМО - 27 фев. До 2021 года в Ленинском районе Московской области будет создано более шести тысяч рабочих мест, это станет возможно благодаря инвестициям почти в 35 миллиардов рублей, сообщил глава района Валерий Венцаль.

В городском поселении Видное состоялся традиционный отчет главы Ленинского района, на котором были озвучены итоги прошлого года и планы на 2019 год.

«Сегодня мы предполагаем, что реализация подготовленного нами инвестиционного портфеля Ленинского района с общим объемом инвестиций в 34,8 миллиарда рублей позволит до 2021 года создать более 6 тысяч новых рабочих мест. Я прошу экономический блок нацелиться на такую работу и активнее включиться в поиск инвесторов, чтобы увеличить денежные вливания в экономику района», - сказал Венцаль.

Он добавил, что на территории района уже созданы два индустриальных парка: «М-4» и «Андреевское» - площадки для организации производств. В процессе создания еще два: «Горки-1» и «Петровское» на 1,6 тысячи рабочих мест.