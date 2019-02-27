РИАМО - 27 фев. Администрация Ленинского района Московской области должна разработать стратегию развития на ближайшие пять лет, чтобы войти в пятерку лучших муниципалитетов по всем ключевым направлениям, сообщил глава района Валерий Венцаль.

В городском поселении Видное состоялся традиционный отчет главы Ленинского района, на котором были озвучены итоги прошлого года и планы на 2019 год.

«В начале года со своих страниц социальных сетей я спросил вас, каким вы хотите увидеть наш Ленинский район через пять лет? Абсолютное большинство жителей сказали, что Ленинский район традиционно, исторически был лидером Подмосковья и нам необходимо вернуть эти лидерские позиции. Именно такую амбициозную цель – стать муниципалитетом-лидером – ставлю перед собой», - сказал Венцаль.

Он добавил, что Ленинский район должен разработать стратегию развития на ближайшие пять лет и войти в пятерку лучших муниципалитетов по всем ключевым направлениям жизни человека: безопасность, здоровье, образование, экология, дороги без пробок, качественные услуги ЖКХ и благоприятный инвестиционный климат.