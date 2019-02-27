РИАМО – 27 фев. ПАО «МОЭСК» в 2019 году подключит к электрическим сетям пять новых станций Московского метрополитена, сообщается на сайте компании.

«В настоящее время силами ПАО «МОЭСК» на 90% завершены строительно-монтажные работы по обеспечению мощностями станций метро «Окская» и «Юго-Восточная». От высоковольтных питающих центров ПАО «МОЭСК» проложены кабельные линии 10 киловатт. Длина кабельных трасс составляет свыше 3,2 километра, длина кабельных линий – почти 13 километров.

«Перевод на постоянную схему электроснабжения планируется на заключительном этапе строительства станции в IV квартале текущего года. По кабельным линиям ПАО «МОЭСК» на станции Московского метрополитена «Окская» и «Юго-Восточная» будет осуществлена передача совокупной мощности 11,4 мегаватта», – говорится в сообщении.

В IV квартале 2018 года заключены договоры на технологическое присоединение станций Московского метрополитена «Столбово», «Коммунарка» и «Лианозово». Подача напряжения суммарной мощностью 22,2 мегаватта с завершением комплекса работ со стороны ПАО «МОЭСК» планируется в третьем и четвертом кварталах 2019 года.

Восемь из 14 станций метро, которые планируются к вводу и завершению строительства в 2019 году в Москве, заблаговременно подключены к сетям. Это участок Сокольнической линии метро от «Саларьево» до «Столбово» в Новомосковском административном округе, четыре станции Некрасовской линии – «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка» и электродепо «Руднево».

Кроме того, в минувшем году на постоянное электроснабжение силами компании переведено шесть станций метро Калининско-Солнцевской линии: «Мичуринский проспект», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Ново-Переделкино», «Рассказовка», а также электродепо «Солнцево».