РИАМО - 27 фев. Должностное лицо АО «Международный аэропорт Шереметьево» привлечено к административной ответственности за препятствование осуществлению государственного контроля, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Московским областным УФАС вынесено постановление о наложении штрафа в размере 10 тысяч рублей по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении должностного лица АО «Международный аэропорт Шереметьево» за препятствование осуществлению государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства», – говорится в сообщении.

Ранее в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного в отношении АО «Международный аэропорт Шереметьево», у аэропорта были истребованы документы и сведения, необходимые для рассмотрения дела по существу.

«Обязанность предоставления информации по запросу антимонопольного органа установлена требованиями статьи 25 Закона о защите конкуренции», – поясняется в материале.

АО «Международный аэропорт» проигнорировало законные требования управления и уклонилось от предоставления документов и сведений, что привело к невозможности объективного рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.