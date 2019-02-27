РИАМО - 27 фев. Плановые тренировки по обеспечению антитеррористической защищенности транспорта и объектов транспортной инфраструктуры состоялись в Наро-Фоминске, Шатуре и Электростали, в автобусах и на автовокзалах, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

В ходе тренировок отработали порядок действий работников при обнаружении бесхозных, подозрительных или взрывоопасных предметов.

«К практическим тренировкам были привлечены работники предприятия, представители организаций, осуществляющих охрану объектов, сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Каждая тренировка длилась не менее 1,5 часов и включала практическую часть, в которой моделировалась чрезвычайная ситуация с последующим разбором и анализом выполненных действий», – говорится в сообщении.

Темой тренировки в Наро-Фоминском филиале стали «Действия руководства и работников филиала при обнаружении бесхозного предмета на территории предприятия». В Электростальском филиале водительский состав отработал порядок действий при обнаружении взрывоопасного предмета в транспортном средстве. В Шатурском филиале тренировка была посвящена действиям руководства и работников при угрозе террористического акта на автостанции в городе Рошаль.

«Сегодня подобные мероприятия очень актуальны, учитывая участившиеся в Московской области сообщения о «телефонном терроризме». Отработка на тренировках внештатных ситуаций позволяют нам спрогнозировать, выявить и оперативно устранить возможные уязвимые места в транспортном комплексе предприятия», – сказал генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.