РИАМО - 27 фев. Москвичи, недавно ставшие родителями, смогут посадить в городских парках именные деревья в рамках новой семейно-экологической программы «Наше дерево», всего планируется высаживать около 30 тысяч деревьев год, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Родителям новорожденных москвичей будут предложены места в городских парках для высадки своего родового дерева. В будущем планируем высаживать около 30 тысяч деревьев. Сколько людей откликнется в 2019 году, пока не знаем», – сказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Кроме того, в столице с 2013 года продолжается акция «Миллион деревьев». В 2019 году в рамках программы «Миллион деревьев» планируется посадить около 330 тысяч растений. В прошлом году по этой программе было высажено более 350 тысяч зеленых насаждений. Более чем в 3,2 тысячи дворов посадили около 6 тысяч деревьев и свыше 261 тысячи кустарников.

Всего за время существования программы «Миллион деревьев» в столице высадили более 100 тысяч деревьев и 2,2 миллиона кустарников. Дополнительное озеленение провели в 18 тысячах дворов.

Сначала по этой программе высаживали деревья и кустарники во дворах, но с 2015 года озеленять стали и территории социальных учреждений – школ, больниц, детских садов. Тогда же запустили проект «Лунка в лунку»: на улицах, бульварах, скверах и парках начали высаживать деревья взамен аварийных и сухостойных.

Зеленые насаждения появляются во дворах и на улицах по заявкам горожан, также жители выбирают схемы озеленения и породы деревьев.