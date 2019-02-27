РИАМО - 27 фев. В Москве сотрудниками центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выявлен и пресечен факт незаконного хранения газовых баллончиков с целью их дальнейшего сбыта, сообщается на сайте Росгвардии.

«Один из сотрудников специализированного магазина решил самостоятельно заняться продажей оружия, на приобретение которого не требуется соответствующая лицензия. Он приобрел и хранил в арендованном грузовом контейнере более 800 единиц оружия, основную часть которого составляли газовые баллончики», – говорится в сообщении.

Молодой человек пояснил сотрудникам Росгвардии, что планировал их реализацию заинтересованным лицам через интернет. При этом соответствующих документов на осуществление торговой деятельности у него не было.

Сотрудника магазина привлекли к административной ответственности, оружие изъято.