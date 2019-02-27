РИАМО – 27 фев. Парк «Глазынинский лес» начнут обустраивать в подмосковном Одинцове в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

В среду глава Одинцовского района Андрей Иванов выступил с ежегодным отчетом-обращением перед жителями муниципалитета. В своем выступлении, которое было посвящено итогам работы на протяжении 5 лет, а также планам на новую «пятилетку» – с 2019 по 2023 года, глава муниципалитета затронул тему о благоустройстве парковых зон в округе.

«В 2019 году стартует первый этап проектных работ парковой территории в поселке Горки-10. С 2020 года начнем благоустройство парка «Глазынинский лес» в 8-м микрорайоне Одинцова. Концепцию этого парка нужно будет еще раз подробно обсудить с местными жителями. В планах – провести реконструкцию мемориала воинской славы, оборудовать площадки летнего отдыха, построить летний кинотеатр», – сказал Иванов.

Он добавил, что за прошедшие 5 лет в округе появились новые благоустроенные парковые зоны – парк Героев 1812-го года в Голицыне, парки в Барвихинском поселении и в Успенском.

Кроме того, благоустроены и расширены парковые зоны у музеев Пушкина – в Больших Вяземах и селе Захарово. А парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцово стал одним из самых известных и востребованных в Подмосковье. Только за январь 2019 года его посетило более 120 тысяч человек – в том числе благодаря участию в областном проекте «Зима в Подмосковье».

В планы на новую «пятилетку» входят создание парка «Студенческий» рядом с филиалом МГИМО, новых зон отдыха в поселении Жаворонковское, и деревне Ларюшино, а также благоустройство набережной Палецкого озера в Кубинке и парка в Барвихинском.