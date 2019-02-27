РИАМО – 27 фев. За минувшую неделю в Госадмтехнадзор Московской области направлено 29 благодарностей за работу инспекторов в борьбе за чистоту, порядок и благоустройство в регионе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В частности, на портал «Добродел» по курируемым категориям пришло 10 благодарственных откликов.

«Высокое качество работы инспекторов ведомства отметили жители Раменского муниципального района (16 благодарностей), городского округа Щелково – 12 позитивных откликов, а также городских округов Серпухов и Озеры», – говорится в сообщении.

Всего с начала 2019 года в Госадмтехнадзор региона поступило 159 благодарностей, в том числе 69 – на портал «Добродел» по курируемым подкатегориям.

Так, жители микрорайона Перловка в городском округе Мытищи поблагодарили сотрудников территориального отдела №7 за помощь в проведении зимней уборки, а также за своевременную очистку кровли детского сада «Здравница» от сосулек. Жительница улицы Беркино в поселке Цемгигант в Воскресенском районе поблагодарила за очистку территории от наледи.