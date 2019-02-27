РИАМО – 27 фев. С начала марта в ЖК «Летний сад» на севере Москвы намерены начать выдачу ключей от квартир в домах первой очереди строительства, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Всего в этих корпусах 529 квартир. Общая реализуемая площадь первой очереди составляет 47 тысяч квадратных метров. Квартиры будут передаваться как без отделки, так и с чистовой отделкой в двух вариантах дизайна», – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, ключи будут передавать гражданам-соинвесторам строительства двух 24-этажных жилых домов, возведенных в четвертом квартале комплекса.

Дворовое пространство для корпусов общее. Оно организовано на эксплуатируемой кровле подземного паркинга. Здесь застройщик обустроил спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха для жителей старшего возраста. На территории комплекса планируется заложить яблоневый сад: на участке площадью почти 0,5 гектара будет высажено около 400 саженцев.

Жилой комплекс «Летний сад» – проект комплексной застройки. Он возводится в 8 километрах от ТТК, вблизи будущей станции метро «Улица 800-летия Москвы». Проектом предусмотрено строительство девяти жилых домов и одного апарт-корпуса. Сдача в эксплуатацию последней жилой очереди намечена на конец 2020 года. Инвестором строительства выступает Группа «Эталон».