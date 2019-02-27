РИАМО - 27 фев. К 2021 году завершится строительство выезда из микрорайона Новая Трехгорка на платную трассу – Северный обход Одинцово, работы будут возобновлены в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов в ходе ежегодного отчета-обращения к жителям муниципалитета подвел основные итоги работы за последние 5 лет и поставил задачи на ближайшую «пятилетку» – до 2023 года. Особое внимание в своей речи глава муниципалитета уделил решению транспортных проблем в густонаселенных микрорайонах города Одинцово.

«Трехгорка и Новая Трехгорка – одни из самых проблемных территорий в Одинцовском городском округе. Это тоже наше тяжелое наследство: микрорайоны с многоэтажками, но без социальной инфраструктуры, без нормальной инженерной инфраструктуры, где даже трубы и дороги не были переданы на баланс. Постепенно мы решаем и эти проблемы», – сказал Иванов.

В прошлом году сдвинулась с мертвой точки проблема строительства выезда с Новой Трехгорки – проект стал сложнее и дороже, но теперь это будет полноценная развязка. В этом году будет завершена разработка нового проекта, а строительство начнется в 2020 году. Завершится – в 2021-м, отметил он.

Глава добавил, что в 2018 году в Новой Трехгорке начали приводить в порядок улицу Чистяковой. В этом году будет отремонтирован и благоустроен еще один ее участок, при проведении работ будут учтены мнения жителей микрорайона.

Иванов также отметил, что в Трехгорке в 2018 году открылся офис МФЦ. Сейчас жители данной территории могут оформить документы рядом с домом. Кроме того, в прошлом году открылись еще два многофункциональных центра – в Лесном Городке и микрорайоне №9 города Одинцово. К 1 июня планируется открытие еще одного офиса в Голицыне.