РИАМО - 27 фев. На портал Mos.ru каждый день поступает около 1 миллиона обращений от жителей столицы, сообщил в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

«Mos.ru как портал появился только в феврале 2017 года, а вообще электронные услуги и сервисы развиваются с 2011 года. Все начиналось с 11 услуг и сервисов, которые были на разных сайтах органов власти, сейчас это 260 услуг и сервисов в одной точке, порядка миллиона обращений поступает в день», – сказал Лысенко в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что в прошлом году на портал mos.ru поступило около 300 миллионов обращений от жителей столицы, ежегодно количество сообщений увеличивается на 15-20%.

«Эти сервисы становятся обычным времяпровождением. Действительно вам не нужно куда-то ходить, что-то и кого-то спрашивать и так далее», – добавил Лысенко.