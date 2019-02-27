РИАМО - 27 фев. В Дарвиновском музее в столице 23 марта пройдут мероприятия в честь Всемирного дня воды, в частности, для юных слушателей проведут научно-популярную лекцию «Морской конек и его родственники», сообщается на сайте музей.

«В этом году праздник посвящен поиску решений проблем водного кризиса путем устранения причин, по которым многие люди на нашей планете ощущают острую нехватку питьевой воды», – говорится в сообщении.

Так, в этот день здесь пройдет викторина «Семь водных правил», посетители узнают о личном вкладе, который позволит сохранить чистую воду. Победители получат личный «Водный паспорт». Для юных слушателей и их родителей научно-популярную лекцию «Морской конек и его родственники» прочитает палеонтолог Ярослав Попов. Также здесь пройдут демонстрационные занятия.

«В этот день посетителей будут ждать «Живые обитатели московских водоемов»: рыбы, лягушки, личинки насекомых и взрослые водные беспозвоночные. Наиболее мелких водных жителей можно будет рассмотреть под увеличением», – уточняется в сообщении.

Кроме того, в этот день в музее состоится мастер-классе «АкваМыло», на котором гости смогут изготовить мыльную рыбку на свой вкус.

Игра «Детский сад под водой» расскажет о том, как выглядят комары, стрекозы и другие насекомые, развитие которых проходит под водой, в детстве. Игра «Морские тезки» расскажет о водных обитателях, в которых человек разглядел сходство с разными сухопутными объектами.

В мастерской художника «Обитатели водоемов» посетителей ждут раскраски с яркими представителями рек и озер.

С 12:00 до 16:00 будет работать детская зона от компании «Тетра». Самые маленькие посетители смогут нарисовать свою любимую рыбку, а друзья постарше смогут сами проверить параметры воды. В 15:00 пройдет розыгрыш аквариума. Мероприятия пройдут с 10:30 до 16:00.