РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 фев. Колоннаду в музее-усадьбе «Архангельское» в подмосковном Красногорске открыли после реставрации, посетить ее можно с экскурсией или во время концерта, сообщается на официальном сайте музея.

«После проведения реставрационных работ Колоннада (Храм-усыпальница) вновь открыта для посетителей с 23 февраля. Посетить колоннаду и увидеть результаты реставрации можно в составе специально подготовленных экскурсий (сборных и по предварительному заказу) и во время концертов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты на концерты можно приобрести онлайн и во всех кассах музея. Кроме того, для концертной программы в Колоннаде вводятся абонементы.

Князья Юсуповы возвели Колоннаду как храм-усыпальницу в начале 20 века. Завершающие работы по созданию храма-усыпальницы были прерваны Первой мировой войной и революционными событиями в России. Храм-усыпальница не использовался по прямому назначению. Однако как архитектурный памятник он неотделим от ансамбля усадьбы «Архангельское».