РИАМО - 27 фев. В подмосковной Балашихе сотрудники станции скорой помощи за деньги незаконно передавали сотрудникам ритуальных фирм сведения об умерших гражданах, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (частью 2 статьи 137 УК РФ).

«Сотрудники ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», имеющие доступ к сведениям о фактах смерти граждан на территории Балашихе, из корыстных побуждений передавали сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги, сведения об умершем человеке, его анкетные данные, место проживания и контактные телефоны ближайших родственников», – говорится в сообщении.

Благодаря полученной информации сотрудники ритуального агентства выезжали по месту жительства умершего, где заключали возмездные договоры об оказании ритуальных услуг с родственниками. Часть денежных средств, полученных по указанным договорам, в дальнейшем передавалась сотрудникам станции скорой помощи в сумме до 9 тысяч рублей за информацию о каждом покойном.

Сотрудники станции скорой помощи, используя свое должностное положение, незаконно распространили сведения о частной жизни не менее 100 граждан. По местам жительства сотрудников ритуальной службы и медицинских работников провели обыски. В самом ритуальном агентстве и диспетчерской скорой изъята документация, а также компьютерная техника и телефоны.