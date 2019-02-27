РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 фев. В марте офисы регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» по раздельному вывозу мусора появятся в четырех поселениях подмосковных Люберец, сообщил в среду глава горокруга Владимир Ружицкий.

В среду в Культурно-досуговом центре «Союз» поселения Малаховка прошла встреча Ружицкого с жителями горокруга. Жители поинтересовались, где можно лично подписать договоры с «ЭкоЛайн-Воскресенск». Им сообщили, что для этого необходимо приехать в офис по адресу: 1-й Панковский проезд, дом №3.

«Это неправильно, что жители должны ездить в Люберцы. В каждом из четырех поселений – Красково, Малаховка, Октябрьский, Томилино – нужно создать место приема, нужно дать графики», – сказал Ружицкий.