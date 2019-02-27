РИАМО - 27 фев. В столице появятся научно-познавательные досугово-семейные центры «Экопарк будущего» и «Музей законов природы», в которых гости смогут узнать о природных ресурсах и развитии экологических профессий будущего, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, первый планируется открыть в 2020 году в ландшафтном заказнике «Теплый Стан», а второй собираются создать в этом году в природно-историческом парке «Измайлово».

«В «Экопарке будущего» предусмотрены четыре тематических павильона: «Атмосфера», «Вода», «Почва» и «Свет». Кроме того, гости смогут узнать там о развитии экологических профессий будущего. В «Музее законов природы» появятся такие зоны, как «Вода» и «Лес. Атмосфера и свет». Также там откроется лаборатория «Почва и корни», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в столице выпустят Белую книгу Москвы, набранную шрифтом Брайля. Это уникальное издание, предназначенное для детей с полной или частичной потерей зрения. Школьники узнают об особо охраняемых территориях столицы и о Красной книге Москвы, куда занесены редкие животные, растения и грибы, которые можно встретить в городе. Также в издании будут собраны полезные советы об экологическом поведении и бережном отношении к природе.

«Белую книгу Москвы напечатают без использования лишних красителей. Весь тираж планируют раздать детям с полной или частичной потерей зрения в возрасте от восьми до 13 лет», – уточняется в сообщении.