РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. В физкультурно-оздоровительном центре (ФОК) с бассейном на улице Орджоникидзе подмосковного Подольска температура воды соответствует нормам СанПин, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что температуры воды в МБУ «ФОК с бассейном» на улице Орджоникидзе, дом №7Б слишком холодная и составляет примерно +24 С°. Администрация бассейна настаивает на том, что температура воды + 27 С°, и объясняет, что бассейн для профессиональных пловцов, поэтому на такую температуру настроено оборудование. Женщина попросила сделать температуру чуть выше для детских групп с тренером, потому что дети не купаются, а греются в душе.

«В бассейне температурный режим воды поддерживается в автоматическом режиме и составляет +27 С°, что соответствует нормативу СанПин. Для бассейна площадью 400 квадратных метров температура воды составляет от +26 С° до +29 С°», - сказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Сергей Сабинин.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.