РИАМО - 28 фев. В Томилинском лесопарке подмосковного Дзержинского в четверг состоится муниципальный этап ГТО по лыжным гонкам среди старшеклассников, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Муниципальный этап ГТО по лыжным гонкам среди учащихся 9-11 классов пройдет 28 февраля на территории Томилинского лесопарка в Дзержинском. Начало в 11:00», – говорится в сообщении.

Соревнования получили название «Дзержинская лыжня».

В муниципальных образованиях Московской области создано около 70 центров тестирования ГТО. Знаки отличия ГТО начали выдавать с момента внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» в 2016 году.