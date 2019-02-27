РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 фев. Жители одного из домов на улице 3-е Почтовое отделение подмосковных Люберец пожаловались на грузовики со строительными материалами, которые ездят под окнами жилых домов и шумят даже по ночам, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в Культурно-досуговом центре «Союз» поселения Малаховка прошла встреча главы муниципалитета с жителями горокруга.

«У нас под окнами возле дома №36 на улице 3-е Почтовое отделение Люберец ездят грузовики на стройку ГК «ПИК». Они очень шумят, ездят даже ночами, а мы хотим спать», - сказал житель дома.

По словам заместителя главы администрации горокруга Эдуарда Рыжова, данная дорога на стройку не согласована с администрацией. ГК «ПИК»выслали письмо с запретом проезда за данным домом.