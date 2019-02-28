РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. Жители микрорайона Климовск Подольска в четверг смогут сдать макулатуру на территории гимназии имени Подольских курсантов, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Жители городского округа Подольск смогут сдать макулатуру на территории гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск 28 февраля, принести связанную макулатуру к гаражу гимназии могут все желающие с 13:15 до 15:00 и с 19:00 до 19:50», – говорится в сообщении.

Мероприятия по сбору макулатуры на территории гимназии имени Подольских курсантов проходят несколько раз в год.