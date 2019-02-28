РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 фев. Руководитель городской администрации подмосковного Королева Юрий Копцик ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Королев ТВ» в четверг, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Прямой эфир начнется на телеканале «Королев-ТВ» в 20:45.

«Двадцать восьмого февраля руководитель администрации Королева Юрий Копцик проведет очередной прямой эфир на телеканале «Королев ТВ», – говорится в сообщении.

Актуальные вопросы жители могут задать по телефону: 8(495)123-32-23 и по электронной почте: news@korolev-tv.

Также вопросы можно написать на страницах официальных групп «Королев ТВ» в соцсетях.