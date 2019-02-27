РИАМО - 27 фев. Карантин по бешенству животных сняли в подмосковном городском округе Серпухов, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (27 февраля – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 30 ноября 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Райсеменовское городского округа Серпухов», – говорится в документе.

Ограничения также сняли на территории от северной границы деревни Петрухино до восточной границы деревни Мартьяново, далее до южной границы деревни Гавшино, далее до западной границы деревни Станки, и далее на север вдоль границы городского округа Серпухов до северной границы деревни Петрухино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.