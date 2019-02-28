РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 фев. Фильм-урок «Пять дней», который сняли на средства от сбора макулатуры в рамках проекта «Киноуроки в школах России», покажут в подмосковном Красногорске в четверг, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Торжественная церемония награждения участников акции «Киноэкология», вручение подарков рекордсменам по сбору макулатуры и долгожданная премьера нравственного фильма-урока «Пять дней», снятого на средства от сбора макулатуры в школах Красногорска, состоятся 28 февраля в 15:00 в ДК «Подмосковье». Вход свободный», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии примет участие глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, ожидается присутствие министра культуры региона Нармин Ширалиевой. Зрители смогут познакомиться с авторским коллективом проекта, исполнителями ролей в фильме.

Красногорск является участником Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России» с апреля 2018 года.

«Общими усилиями всех школ, активных жителей, общественных организаций и предприятий городского округа удалось собрать более 155 тонн макулатуры. Реализованные от сбора макулатуры средства позволили запустить съемки и производство фильма-урока «Пять дней», в котором раскрывается понятие «созидательный труд», – отмечается в материале.