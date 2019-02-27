РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 фев. Сотрудники полиции подмосковной Балашихи разыскивают 37-летнего Константина Бинюкова, который ушел из дома 18 февраля текущего года и до сих пор не вернулся, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

«Отдел полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» разыскивает Константина Михайловича Бинюкова, который родился 12 мая 1981 года. Восемнадцатого февраля 2019 года он вышел из дома по адресу микрорайон Ольгино, улица Граничная, дом №34, квартира 47 и до настоящего времени домой не вернулся», – говорится в сообщении.

Мужчине на вид 37 лет, рост 187 сантиметров, плотного телосложения, волосы прямые густые длинные темно-русые с небольшой проседью, носит усы и бороду (темно-русые с проседью), глаза серо-голубые, зубы все целы, зубной ряд ровный, размер обуви 43.

Особые приметы: шрам после удаления аппендицита, в районе пупка небольшой шрам (лапароскопическая операция в детстве).

Бинюков был одет в черную вязаную шапку, черную утепленную матерчатую куртку средней длины, темные штаны, голубые кроссовки. С собой были документы на свое имя, возможно темный матерчатый рюкзак.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщить по телефонам: 8(495)527-54-86 (отдел уголовного розыска); 8(495)527-72-11 (дежурная часть).