РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. Общественная палата подмосковного Подольска проведет прием жителей городского округа в четверг, члены палаты пообщаются с горожанами с 16:00 до 18:00, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Прием населения проведут члены общественной палаты Подольска 28 февраля с 16:00 до 18:00. Прием будет проходить по адресу: улица Кирова, дом №4 в помещении общественной палаты (вход со стороны концертного зала администрации)», – говорится в сообщении.

Узнать подробности и записаться на прием могут все желающие по телефону: 8(496)755-57-70.