РИАМО - 27 фев. За пять лет более 3,5 тысяч квартир выдали обманутым дольщикам в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

В своем ежегодном отчете-обращении к жителям муниципалитета глава Одинцовского района Андрей Иванов сообщил, что были полностью достроены микрорайон «Молодежный» в Голицыне, ЖК «Горки-Фаворит» в Успенском, а также «Западные ворота столицы» в Новоивановском. Кроме того, в 2018 году выдали ключи жителям трех корпусов-долгостроев ЖК «Гусарская баллада». В ходе новой «пятилетки» должны быть выданы еще 7207 ключей.

«Тяжкое наследство, которое мы получили 5 лет назад, – это недостроенное жилье. Нам предстояло решить проблему тысяч обманутых дольщиков – и это в ситуации, когда застройщики один за другим банкротились, а общая экономическая обстановка была не самой благополучной. По поручению губернатора, совместно с Минстроем Московской области, мы взялись за эти проблемные объекты. Нашли инвесторов, помогли решить юридические проблемы, изыскали земельные участки», – пояснил Иванов.

По его словам, всего за 5 лет ключи от квартир получили 3535 семей.

«И это не просто цифра, не просто выданные ключи. Это судьба десяти тысяч человек», – подчеркнул глава района.

Также были достроены 2 корпуса ЖК «Западные ворота столицы» – старейшего долгостроя Подмосковья, который ведет свою историю с 2002 года. Кроме того, возобновилось строительство ЖК «Изумрудная долина» и ЖК «Высокие Жаворонки».

«Очень много людей оказалось в тяжелейшей ситуации. Многие – с маленькими детьми, буквально без крыши над головой и в кабале кредитов. Это страшно. Но теперь они обрели свой дом. На помощь им пришел регион. И за это огромное спасибо нужно сказать губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву», – сказал Иванов.