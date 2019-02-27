РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 фев. Огнеборцы рассказали школьникам подмосковных Люберец о причинах возникновения пожаров, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого территориального управления Главного контрольного управления МО «Мособлпожспас».

«Урок безопасности в школе №53 поселения Октябрьский городского округа Люберцы провел начальник пожарно-спасательной части Олег Гречаник совместно с дежурной сменой спасателей с учащимися 5 и 6 классов. На занятии присутствовало 120 детей. В начале занятия школьникам рассказали об основных причинах возникновения пожаров, подробно остановились на алгоритме действий при обнаружении возгорания и напомнили о телефонных номерах службы спасения», - говорится в сообщении.

После этого для школьников провели викторину на тему пожарной безопасности. Затем дети посмотрели видеоролики на противопожарную тематику.



Также спасатели напомнили о недопустимости выхода на лед в весенний период и рассказали, как надо действовать в опасной ситуации.