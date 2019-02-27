РИАМО - 27 фев. Свыше 92 тысяч идей подали жители Москвы на портале crowd.mos.ru за пять лет его работы, совместный опыт решения городских задач очень интересен, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пять лет порталу crowd.mos.ru. За это время на городской краудсорсинговой площадке мы обсудили с вами 17 проектов. Среди них «Московские поликлиники», «Активное долголетие», «Наш город», Мой офис госуслуг» и «Музеи Москвы». Вы подали больше 92 тысяч идей», – написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что эксперты внимательно изучают поступающие идеи и лучшие применяются на практике.

К примеру, в декабре обсуждалась работа городских музеев, в ходе которой предложили создать музейный YouTube-канал и гибкую систему ценообразования.

«Спасибо, это интересный опыт совместного решения городских задач», – заключил мэр.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, всего за пять лет работы портала свыше 145 тысяч москвичей приняли участие в проектах по управлению городом. Одним из крупнейших в мире признали проект «Московские поликлиники», связанный с усовершенствованием работы учреждений здравоохранения. В нем поучаствовали 58 тысяч человек – почти треть всех участников краудсорсинговых проектов правительства Москвы.

Кроме того, по информации сайта, в 2015 году началась реформа столичных библиотек. Проект «Моя библиотека» заинтересовал более 11 тысяч москвичей. Всего они подали свыше 5,5 тысяч идей.