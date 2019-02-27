РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 фев. В подмосковном Королеве улице Циолковского в среду вечером произошло ДТП с участием двух машин, одна их них перевернулась, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

По его словам, девушка за рулем одной из машин была в состоянии алкогольного опьянения.

«На улице Циолковского у «Медикаменте» ДТП. Девушка-водитель оказалась сильно пьяной, мы вытащили ее из машины, и пока пытались остановить двигатель, она попыталась убежать. Мы вернули ее, и она начала драться. После приезда ДПС она несколько раз ударила сотрудников полиции, после этого на нее надели наручники, документов у нее при себе не оказалось», – сказал очевидец.

Информация об участниках происшествия и пострадавших уточняется.