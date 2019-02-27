РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. Дополнительную трансформаторную подстанцию для обеспечения бесперебойного электроснабжения домов в поселке Быково подмосковного Подольска планируют построить до 12 марта, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на частые отключения электричества в поселке Быково по улице Луговая. От отметил, что из-за этого в нескольких домах сломались дорогие электроприборы и котлы отопления.

«Министерством энергетики Московской области было рассмотрено обращение о частых отключениях электроснабжения в поселке Быково. Основная причина отключения электроснабжения – неудовлетворительное состояния электросетевого хозяйства», – сказал председатель комитета по ЖКХ администрации городского округа Илья Скоморохов.

Он добавил, что по информации руководства филиала ПАО «МОЭСК», для обеспечения надежного электроснабжения потребителей указанного населенного пункта в срок до 12 марта персоналом электросетевой организации будет выполнено строительство дополнительной комплектной трансформаторной подстанции, а также произведено равномерное распределение нагрузки.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.