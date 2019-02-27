РИАМО - 27 фев. На столичных дорогах вечером в среду образовались пробки, общая загруженность движения оценивается в семь баллов, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящий момент наблюдаются затруднения на МКАД на северо-западе, востоке, юге и юго-востоке по внешней стороне. Загружены Садовое кольцо (на севере и юге, внутренняя сторона) и Третье транспортное кольцо (на севере и востоке в обе стороны). На некоторых участках данных трасс скорость движения транспортного потока снизилась до 7 километров в час.

В центре столицы традиционно затруднения отмечаются на Кремлевской, Москворецкой, Серебрянической, Софийской, Раушской набережных, Бульварном Кольце, Большой Якиманке, Житной, Валовой, Неглинной, Крымском Валу, Большой Лубянке, Пречистенке и других улицах.

По прогнозу сервиса, к 20:00 дорожная ситуация будет оцениваться в пять баллов.