РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. Минэкологии Московской области проверило сообщения о сжигании отходов на территории промзоны в проезде Авиаторов в подмосковном Подольске, на момент осмотра фактов сжигания мусора и отходов не обнаружено, предстоит проверка документации, сообщается на сайте администрации городского округа.

Инспекционный рейд по жалобе жителей района Силикатная-2 на факты сжигания мусора в проезде Авиаторов, дом №12 состоялся в среду. Участие в рейде приняли сотрудник отдела государственного экологического надзора Южного направления министерства экологии и природопользования Московской области, специалисты отдела экологи и охраны здоровья граждан администрации Подольска, сотрудник полиции, управляющий территории промзоны проезда Авиаторов, дом №12, члены общественной палаты Подольска.

«Участники рейда осмотрели всю территорию промзоны. На момент осмотра фактов сжигания мусора и отходов зафиксировано не было. Представитель областного министерства экологии сообщил о намерении установить, кто эксплуатирует эту территорию, провести проверку документации всех организаций по соблюдению природоохранного законодательства. В случае выявления нарушений будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», – говорится в сообщении.

По словам управляющего территорией Дмитрия Шилимова, с жителями близлежащих домов налажен постоянный контакт.

«Я, как арендатор этой земли, заинтересован, чтобы факты, нарушающие экологическое законодательство, пресекались. Мусор здесь никто не сжигает. Субарендаторы отапливают свои помещения котлами, работающими на древесных отходах. Пожарная инспекция проверяла эти котлы и нарушений выявлено не было. В дальнейшем предпринимателям предложено перейти на систему отопления помещений с использованием электричества», – сказал Шилимов.

На данной территории на правах аренды с жилищно-строительном кооперативом «АРС-Триумф» находятся порядка 10 предприятий малого бизнеса. Это мебельное производство, изготовление памятников, металлоконструкций, производство одежды, услуги автосервиса.