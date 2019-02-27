РИАМО - 27 фев. В Московской области на автодороге Москва – Касимов столкнулись автомобили Kia и Mazda, в дорожной аварии погибли три человека, обстоятельства выясняются, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по региону.

«В 17:55 на 118-м километре (дороги - ред.) Москва - Касимов произошло столкновение Kia и Mazda. Три человека погибли, и один пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего выясняются.