РИАМО - 27 фев. В городском округе Мытищи на 35-м километре Дмитровского шоссе произошла дорожная авария с участием иномарки и КамАЗа, в ДТП пострадали два человека, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по региону.

«Автомобиль Porter (Hyundai – ред.) и КамАЗ столкнулись на 35-м километре Дмитровского шоссе. Пострадали два человека», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства происшествия выясняются.