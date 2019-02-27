РИАМО - 27 фев. Более половины голосований на портале «Активный гражданин» за последние несколько лет были посвящены московским программам «Моя улица» и реновации, сообщил в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

«В «Активном гражданине» за период последних лет, особенно связанных с реновацией и с «Моей улицей», которая коснулась почти всех москвичей. Из 3,6 тысячи голосований 2 тысячи были посвящены именно этому», – сказал Лысенко на телеканале «Москва 24».

Он отметил, что на портале «Активный гражданин» зарегистрировано более 2 миллионов человек.

«Есть еще другая система, которая называется «Наш город». Она принимает и позволяет решать 90 проблем в час», - добавил Лысенко.

Проект «Активный гражданин» создан как площадка для проведения среди различных групп москвичей голосований в электронной форме по вопросам городского развития.